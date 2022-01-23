Gerçeğini aratmayan operasyon

Haber: Okay Özcan

Kış sezonunda yabancı ve yerli turistlerin gözde kayak merkezlerinden olan, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan ve merkezden 35 km uzaklıktaki Kartalkaya’da zorlu hava ve arazi şartlarına meydan okuyan Jandarma timleri sıfırın altında 12 derecede tatbikat gerçekleştirdi. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde toplam uzunluğu 75 kilometreye ulaşan 25 pistin bulunduğu alanda, üç farklı senaryo üzerinden yapılan tatbikatlar nefes kesti.

İlk senaryoda, snowboard yapan iki vatandaşın pist dışına çıkarak kaybolması üzerine Ramazanbey Deresi mevkisindeki çam ağaçlarına yerleştirilen “acil çağrı” butonlarına basılarak Jandarma timlerinden yardım istendi.

UTV ve kar motorlarıyla olay yerine hızla gelen JAK ve JÖAK ekipleri, bölgede kaldırılan drone yardımıyla kaybolan tatilcilerin yerini belirledikten sonra kurtarma çalışması başlattı. Özel kar ayakkabılarıyla kaybolan tatilcilere ulaşan Jandarma timleri hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceyi göstermesi nedeniyle, kurtarılan tatilcilere çay ikram etti.

İkinci senaryo Kazankaya bölgesinde tatbikat edildi. Snowboard yaparken pisten çıkan ve yaralanan tatilci için olay yerine gelen Jandarma ekipleri, sedyeye yatırdıkları yaralı tatilciyi, UTV aracının vinç sistemiyle kurtardı.

Üçüncü senaryoda ise pistte kayak yaparken yaralanan tatilci için harekete geçen ekipler kayar sedye sistemiyle tatilciyi kurtarmış oldu.