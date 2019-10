Gerçeğini aratmayan tatbikat

Haber:Aysun Beykoz

Aladağ mevkisin de yapılan tatbikatta, senaryo gereği 6.5 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası bir süt fabrikasında göçük ve patlama meydana geldi. UMKE ekipleri patlamayla birlikte harekete geçerek yaralılara müdahale etti. Yaralıların makyajları ve yaralandıktan sonra gösterdikleri reaksiyon ile gerçeğini aratmayan tatbikatta, bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırmaları tatbikatı gerçeğe çevirdi. 112 Acil Servis, Karabük İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve KARGAZ ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta, UMKE ekipleri deprem sonrası yaşanan çökme ve patlamada yaralananlara müdahale etti. Tatbikat, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmesiyle sona erdi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, eğitimin üç gün süreceğini söyledi. Eğitime Bartın, Bolu, Zonguldak ve Karabük’ten 135 UMKE gönüllüsünün katıldığını ifade eden Sarı, "Kampımız içerisinde birçok tatbikatımız var. Bugün en büyük tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryoya göre tatbikatımızda 6.5 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Arkasından doğal gaz kaçağı ve buna bağlı patlamalar meydana geliyor. Çok sayıda yaralının olduğu bölgeye KARGAZ, Karabük Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, AFAD ve UMKE ile 112 ekiplerimiz ulaştılar. Başarılı bir tatbikat icra edildi. Tatbikatta 8 UMKE aracımız, 10 ambulansımız görev yaptı" diye konuştu.

UMKE faaliyetlerinin her zaman sürdüğünü aktaran Sarı, "Diğer illerimizde Bolu’da, Bartın’da, Zonguldak’ta her yıl bu bölge tatbikatlarını yapıyoruz. UMKE gönüllülerine yeni katılan arkadaşlarımızda bu tatbikatlarda deneyim kazanıyorlar ve eğitimden geçiyorlar. Burada ayrıca temel eğitimleri veriyoruz. Sağlık personelleri arasından UMKE’ye katılmak isteyen tüm arkadaşlara kapımız açık. UMKE sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın göz bebeği. Bunu her daim her vakada gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.