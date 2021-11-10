Haber: Aysun Beykoz

Ziyarete gidenler arasında Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili, İl Başkanı Danışmanı Ramazan Üzmez, “bu ülkenin minnettar kalacağı tek gerçek kahramanlar gazi ve şehitlerimizdir” dedi.

Üzmez ziyaret sonrası yayımladığı mesajda, “bu ülkenin minnettar kalacağı tek gerçek kahramanlar gazi ve şehitlerimizdir’ böyle inandık böyle iman ettik onların maneviyatına zarar verecek her türlü dış mihrakın güdümünde bu naciz insanları yaralayan her kesimin karşısında ülkücü hareket dimdik yanlarında duracaktır bu günlerde bazı kapalı kapılar ardında şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi gölgeleyen zarar veren bir grup kirli cenah yeni bir çözüm süreci arzulamakta kabullenilmiş bir HDP özgür bir bölücü başı katil Apo ve bağı ezoterik gruplara bağlı cemaat artıkları liderimizin söylediği gibi biz hepsine yeteriz gerekirse. Bileğini büker Anadolu’ya tekrar feth ederiz ne mutlu türküm diyene turan eller var olsun tanrı Türk’e yar olsun” ifadelerine yer verdi.