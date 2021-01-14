Gerçek kar yeni geldi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin bir araya geldiği Kartalkaya’da dün gece saatlerinden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve yapay karlamayla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye yükseldi. Büyük çoğunluğu yurtdışında gelen tatilciler kar kalınlığının yeterli seviyelere ulaştığı pistlerde kayak keyfi yaşadı. Kar yağışıyla birlikte rezervasyonların arttığını belirten 2 otelden sorumlu Bölge Müdürü Yusuf Avcı, “Şuan yaklaşık 50 santimetreyi geçmiş vaziyette. Yarına kadar 1 metreyi aşacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yapay karlamada pistlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi” dedi.