Gerçek ortaya çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da ortalığı birbirine katan Murat Özdemir’in, kendisine ait 14 EV 916 plakalı aracını kullanırken, kurallara uymadığı gerekçesiyle jandarmaya yönelik hakaret içeren görüntüleri ortaya çıktı, Özdemir’in TikTokhesabından; “Bolu Jandarma adamısın sen” diyerek silkaflı sözler sarf ettiği görüldü.

PTT Caddesi üzerinde yaptığı canlı yayınla polise ve jandarmaya hakaret ittiği gerekçesiyle Asayiş, trafik ve güvenlik şubesi ekipleri ile girdiği tartışma sonrası çantasından bir tomar para çıkartarak; “Alın alın” diye bağırmasının ardından gözaltına alınan Murat Özdemir, savcının talimatı ile serbest bırakılmıştı. Bolu bugünde eski MasterChef Murat Özdemir’in, hakaret içeren videosunu konuşur oldu. Özdemir’e yoğun tepkiler her geçen gün artıyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 16:49