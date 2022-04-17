Gerçek sanık bulunacak mı?

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl sosyal paylaşım sitelerin birinde 900 liraya satılık çamaşır makinesi ilanını gören Sezgin Selek, karısına sürpriz yapmak istedi. Ne var ki 900 lirayı Şevval Cengiz’e hesabına gönderice ne çamaşır makinesi geldi, nede de ödediği 900 lira geri iade edildi. Mağdur vatandaş Selek, Cengiz hakkında suç duyurusunda bulunarak, hakkında dava açtırdı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak dinlenen bir çocuk annesi Şevval Cengiz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Eşim çalışıyordu ama aldığı maaş yetmiyordu. Bende kendisine destek olmak istedi ve sosyal paylaşım sitelerinden iş ilanları gönderdim. Bir kişi bana geri dönüş yaparak, kendisinin Çin’de yaşadığını, ucuz olması nedeniyle elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünleri Türkiye gönderdiğini, bu işi kabul etmem halinde de yüzde 3 komisyon vereceğini söyledi. Ardından da satılan ürünlerin parasını da benim hesabıma yatırılmasını ve sonradanda bu paraları kendi hesabına göndermemi istedi. Aradan bir ay geçince şikâyetler gelmeye başladı. Vatandaşların ürünlerinin gönderilmediğini öğrenince şok oldum. Sanık durumuna düştüm. Üzüntüden 5 aylık kızım sütten kesildi. Mamayla yavrumu büyütmeye çalışıyorum. Ben kesinlikle dolandırıcı değilim. Bende mağdur oldum. Ne olursunuz bana ceza vermeyin” diyerek kendini savundu.

KARIMA SÜPRİZ YAPACAKTIM

Duruşmaya mağdur olarak katılan Sezgin Selek’te; “Amacım karıma sürpriz yapmaktı. Yıllardır çamaşırları elleriyle yıkıyordu ve bu nedenle elleri yıprandı. Sosyal paylaşım sitesinden 900 liraya çamaşır makinası satılık ilanını görünce hemen temasa geçtim ve 900 lirayı Şevval Cengiz’in hesabına yolladım. Aylar geçti ne çamaşır makinası geldi ne de 900 liram geri iade edildi. Sürpriz yapacağım derken dolandırıldım. Başkalarının da dolandırılmasını istemiyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı, dolandırıcılık suçundan yargılanan Şevval Cengiz’in, yaptığı savunmaya inanarak, gerçek suçlu kişinin bulunması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve Cengiz’in beraatine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 12:49