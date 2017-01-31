Haber: Kasım Şahin

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi'nin, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir iş hanının içinde bulunan ofisi saldırıya uğradı. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Bolu’nun renkli simalarından olan zihinsel engeli ve ceza ehliyeti bulunmayan Rambo lakaplı şahsın yaptığı iddia edildi. Ancak, haberimizin ardından gerçek ortaya çıktı. Suçu Rambo’nun olayı gerçekleştirdiğini söyleyen cafenin sahibi T.K., kendi kazdığı kuyuya düştü. Yapılan soruşturmada camları kıranın T.K. olduğu öğrenildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şubesi Başkanı Güllü Yaman, olayla ilgili bir açıklamada bulunarak "Sabah mal sahibimiz arayıp camların indirildiğini söyledi. Ardından Bahçelievler Karakolu'na gidip olayı haber vermemi belirtti. Bende buraya geldim. Burayı böyle gördüm ve ne yapabileceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.