Gerçekler rakamlarla ortaya çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Alp Araştırma tarafından il merkezinde yapılan anket çalışmalarında, toplam 1441 seçmene ulaşıldı.Aştırmada deneklere mülteciler hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplarla ilimizde yaşayan mültecilerin tüm gerçekleri ortaya çıkmış oldu,

Ülkelerine dönmeli, Yardımlar kesilmeli, Huzurumuzu kaçırdılar, Çoğu zengin ihtiyacı yok, Yardımlar devam etmeli, Yapılanlar ırkçılık, Türk vatandaşlığı verilmeli, Her türlü kolaylık sağlanmalı, Yardımlar artırılmalı, Fikrim yok seçenekleri sunulmuş ve Bolulu vatandaşlar bu sorulara içtenlikle cevap vermiş oldu. İşte o rakamlar.

Ülkelerine geri dönmeli sorusunu 912 kişi evet dönmeli derken, 155 vatandaş yardımların kesilmesi gerektiğini savunmuş, 169 kişi huzuru kaçırdıklarını, 73 kişi çoğu zengin ihtiyacı yok, yardımlar devam etmeli diyen 29, yapılanlar ırkçılık diyen 36, Türk vatandaşlığı verilmesi 2, her türlü kolaylık sağlanmalı 15, yardımlar arttırılmalı 4, fikrim yok 28 ve 18 kişide diğer cevaplarını vermiştir. Bolu halkının yüzde 63.3’ü ilimizde yaşayan yabancı uyruklu mültecilerin ülkelerine geri dönmeli yönünde fikir beyan etmiştir.

Haberde görüldüğü gibi mültecilerin ülkelerine dönmesini isteyenler %63,3 oranında en yüksek orandadır. Yardımların kesilmesini isteyenler, huzurumuzu kaçırdı diyenler ve çoğu zengin ihtiyacı yok diyenlerin toplamı %90.9 dur.

Genellikle siyasal araştırmalarda yüksek oranda fikrim yok seçeneği çıkarken bu soruya %1.9 gibi düşük oranda tercih belirtilmiş. Bu da gösteriyor ki mülteci sorunuyla herkes ilgili.

Daha ayrıntılı analizler de yaptık. Mesela , Fatih Metin’e oy verenlerin %51 i mültecilerin ülkesine dönmesini istiyor. Yardımlar kesilsin diyenler %17

Tanju Özcan’a oy verdiğini belirten seçmenlerin %70,7 si ülkesine dönmesini, %9 u yardımların kesilmesini istiyor. Partili seçmenlerin hiç biri mültecilere Türk vatandaşlığı verilmesini istemiyor.