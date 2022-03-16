Gerçekler yarın ortaya çıkacak

Haber: C. Kutay Aykan

Yaralama olayı geçtiğimiz yıl Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere Köyü’nde gece yarısı alkollü iki kişi arasında çıkan kavgada darp edilen Serhat Çınar kendisini döven Suat Özdoğan’ı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Bolu'nun Seben ilçesinde dün gece saatlerinde alkollü oldukları öğrenilen Serhat Çınar ve Suat Özdoğan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat Özdoğan, Serhat Çınar’ı darp etti. Darp edilen Çınar evine giderek tüfeğini aldıktan sonra geri döndü. Kavganın yaşandığı yerde Özdoğan’ı bulan Çınar tüfekle 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan mermilerden birisi Suat Özdoğan’ın karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Suat Özdoğan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Özdoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BOLU'DA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Serhat Çınar Semerkant Mahallesi’nde bulunan bir akrabasının evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İlk kez hakim karşısına çıkacak olan Serhat Çınar’ın, neden arkadaşını vurduğu gerçeğini anlatacak. Yargılama Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 17.03.2022 tarihinde görülecek.