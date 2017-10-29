Haber: Semih BAYKAL

Organizasyona CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, dernek ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri katıldı. Öte yandan yemeğe Meral Akşener’in kurduğu İyi Partinin Kurucu Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın’ın da katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma için sahneye çıkan ADD Bolu Başkanı Celal Arslan şu şekilde konuştu; “Türkiye Bölgemizde laik, demokratik cumhuriyeti ilk olarak kuran ve bugüne kadar yaşatabilen tek ülkedir. Ülkemiz, son 15 yıldır kesintisiz olarak AKP iktidarı tarafından yönetilmektedir. Bu süreçte Cumhuriyet'in kazanımları yitirilmiştir:16 Nisan halkoylamasında hukuka aykırı bir anayasa değişikliği yapılmış, halka, egemenliğin tek kişide toplandığı, bir tek adam rejimi dayatılmış,1920'den bu yana millet egemenliğinin temsilcisi olan meclis etkisiz, Milletin temsilcisi milletvekilleri işlevsiz bırakılmıştır. Türkiye, devletin tarikatlar ve cemaatler tarafından paylaşıldığı, toplumun ayrıştırılarak kutuplaştırıldığı, bölünme ve var olma kaygılarının yaşandığı, milli ordumuzun zafiyete uğratılması için kumpaslar kurulduğu, adalete güvenin kalmadığı, milli, laik, bilimsel eğitimin gericileştirildiği, emek örgütlerinin parçalanarak dayanışmalarının önlendiği, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırıldığı, kazanılmış hakların sürekli geriletildiği, vatan topraklarının, fabrikalarının, limanlarının, tesislerinin yabancılara mirasyediler gibi satıldığı, kadınlara, çocuklara taciz ve saldırıların zorbalığa dönüştüğü, dış politikada itibarın sıfırlandığı, güvenilir olma karakterinin kaybettirildiği, otoriter, siyasi İslamcı bir parti devletine doğru yol almaktadır.”

“CUMHURİYETÇİ GÜÇLER YILDIRILAMAMIŞLARDIR”

Arslan, konuşmasının devamında cumhuriyetçi güçlerin yıldırılamadığını söyleyerek; “Cumhuriyetçi güçler, bu 15 yıllık baskı ve dayatmalar sürecinde, büyük acılar çekmiş, ama gelecek güzel günlere olan inançlarının sarsılmasına asla izin vermemiş, mücadele azimlerini kaybetmemiş, sürekli mücadele etmiş,7 Haziran seçimlerinde de,16 Nisan halkoylamasında da, emperyalizme ve onun gerici, bölücü işbirlikçilerine karşı mücadele azim ve iradesinin sonuçlarını (aslında) almışlardır.Bu gün gelecek korkusu yaşayanlar rejimi değiştirmek isteyenlerdir. Halkın bu kararlılığının siyasal bir karşılık bulması kaçınılmazdır. Artık hiçbir siyasal muhalefet,"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şiarıyla bütünleşen bu halk gücünü gözardı edemez, Bunu görmezden gelerek başarılı olamaz. İyi yönetilmesi gereken bu gücün önünde başarması gereken üç önemli seçim var. Partili Cumhurbaşkanı seçimi, aynı gün yapılacak milletvekili genel seçimi ve yerel seçimler. 16 Nisan halkoylaması sonuçları üzerinde oynanarak yarım bıraktırılan mücadelemize devam ederek; Hukuka aykırı olarak Saray'a taşınan egemenlik hakkının,Saray'dan alınıp, yeniden gerçek sahibine, millete devredilmesini başarmalıyız.Yeniden milletin egemen olduğu Meclis düzenine dönme şansı elimizdedir.Tek kişiye odaklı parti devleti rejimine son vermek mümkündür. İktidarın her alandaki yanlış politikaları ve başarısızlıklarının halktaki etkileri saklanamaz duruma gelmiştir. Halk, demokratik bir değişim beklentisi içindedir. Sonrasında kurulacak ve karakteri "tam bağımsızlık ve özgürlük" olacak düzende: Türk milleti "egemenlik hakkını" yeniden Anayasal çerçevede yetkili organları eliyle kullanacak, Gazi Meclis, kısıtlanan "yasama" ve yok edilen "yürütmeyi denetleme" yetkilerini yeniden kazanacak, yürütme; denetlenebilir ve hesap verebilir olacakyargı, bağımsızlığını kazanacak, adaletin ve demokrasinin güvencesi olacaktır. Günümüzde dünya büyük çalkantılar içindedir. Yeni güç dengeleri oluşmaktadır. Atatürkçü Düşünce Sistemi (Kemalist ideoloji): Gelişmeleri ve tüm verileri değerlendirerek, geleceğin planlanmasını öngörür. Yönümüzü ve planlamalarımızı 21. Yüzyılın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapmamızı önemser. Gelecek güzel günlerin, bağımsız ekonomi, bilim ve sanatı önceleyen topyekun bir kalkınma ile geleceğine inanır” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ DEMOKRATİK DEVRİMCİ CUMHURİYETTE YAŞAMALIDIR”

Arslan, çocukların demokratik devrimci cumhuriyette yaşaması gerektiğini belirterek; “Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla tam bağımsız, vatandaşlık ve yönetim açısından ulus devlet anlayışı, din, dil, inanç ve etnik köken ayrılığı gözetmeksizin toplumsal eşitlik, ülke, ulus ve devlet bütünlüğü, cumhuriyetin temel niteliklerine, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerine ödünsüz bağlılık, halkçılık ve devletçilik ilkeleri doğrultusunda, devletin öncülüğünde, özel sektörün de katılımıyla planlı, dengeli ekonomik bir kalkınma gerekmektedir. Yine; haberleşme, ulaşım, yeraltı kaynakları, limanlar ve ağır sanayi gibi stratejik tesislerinulusal kalkınma planları doğrultusunda, Kamu yararı öncelikli işletilmesi esastır. Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle sendikalaşma ve demokratik hak arama önündeki engellerin kaldırıldığı, ücretsiz eğitim ve sağlığın temel insan hakkı olduğunun içselleştirildiği, milli, laik, bilimsel, karma eğitimin zorunlu olduğu üniversitelerin idari, mali özerkliğinin sağlandığı, yurtta barış-dünyada barış ilkesini yeniden esas alan; Ülkelerin egemenlik haklarına saygılı, tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü gözeten, Kıbrıs başta olmak üzere, özellikle Ege ve Akdeniz'de, Türkiye'nin kazanımlarını kıskançlıkla koruyan, tam bağımsız ve gerçekten Atatürkçü bir dış politika izlenmelidir.

Bölgede emperyalist çıkarların görevlisi tampon devletlere, yabancı güdümlü ve laiklik karşıtı tarikat, cemaat ve mezhep ayrılıklarını körükleyen yapılanmalara karşı çıkan, ulusun bütünlüğünü tehdit eden, emperyalizmin güdümünde İslamcı, etnik (ırkçı) her türlü teröre karşı, devletçe mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞE GÜVENLE BAKAN İNSANLARIN YURDU YAPACAĞIZ”

Arslan, son olarak insanların geleceğe güvenle baktığı bir yurt yapacaklarını söyleyerek; “Bunu gerçekleştirecek Cumhuriyetçi program, Atatürk'ün Devrimci Cumhuriyet felsefesinin özünde ve başarılarla dolu pratiğinde mevcuttur. Geçmişimizden ders alarak, akılla, bilimle aydınlanma devrimini sürdürerek, geleceğin tam bağımsız Türkiye'sini kurmaktır. Cumhuriyetçi deneyim ve kadrolarımız ve Atatürkçü potansiyelimizle, demokratik, devrimci Cumhuriyetin üretim, bağımsızlık ve kalkınma coşkusunu çocuklarımıza yaşatmakta kararlıyız” şeklinde konuştu