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07 Nisan 2017 Cuma
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    • GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden Konuşan yazı...

    07 Nisan 2017 Cuma 11:00
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    GERÇEKTEN FARKINDA MISINIZ?


    Yazıyı Meryem Coşkunca'nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

     

    "Videoyu İzlemekte Sorun Yaşıyorsanız Buraya Tıklayın..."

    Aslında bu hafta bu konuyu yazmayacaktım ama sosyal medyada gördüğüm mesajlardan ve televizyon haberlerinden sonra bu konuyu birde benden dinleyin istedim. Biliyorsunuz geçtiğimiz Pazar günü 2 Nisan otizm farkındalık günüydü. İçinde bulunduğumuz hafta da otizm haftası ve böyle günlerde ve haftalarda her zaman olduğu gibi konuyu bilende konuştu bilmeyende.

    2 Nisanda sosyal medyaya ve televizyonlara baktığımda “Otizmin farkındayız, Otizmli çocuklar dünyadaki meleklerdir.” gibi şeyler söylendiğini gördüm. Evet, yazılanlar ve söylenenler güzel şeyler ancak benim pek hoşuma gitmedi. Ne biçim adamsın Onur hiçbir şeyi beğenmiyorsun demeyin. Beğenmiyorum çünkü bazı şeylere itirazım var!

    En başta da engelliler günü, otizm günü, şu günü, bu günü diye insanları ayrıştırmak için icat edilen günlere sinir oluyorum. Bu günlerde sözde farkındalık artıyormuş. Bence hiçbir şeyin arttığı falan yok mesela soruyorum sizlere otizmli arkadaşlarımızın Türkiye’de yeterince özel eğitim alabileceği yerler ve eğitimciler var mı? Aileler otizmli çocuklar konusunda ne kadar bilinç sahibi? Şimdi sokağa çıksak insanlara otizm ne demektir diye sorsak, bahse giriyorum çok az kişi otizm bir yaşam biçimidir ve çaresinde eğitimdir diye cevap veremez. İyide hani biz otizmin farkındaydık.

    Ayrıca şunu da anlamıyorum yetkililer çıkıp elimizde öğretmen fazlası var diyorlar hatta öğretmenleri başka işlere yönlendiriyorlar. Durum böyleyken niye bizim ülkemizde özel arkadaşlarımızı eğitecek eğitmenler yok denecek kadar az? Hazır yetişmiş öğretmenlerimizi özel eğitime yönlendirip niye bu yönde onlardan faydalanmıyoruz? Yok, bu çocuklar melekmiş, yok şeytanmış, yok biz farkındaymışız. Allah aşkına söyleyin bana biz neyin farkındayız? Böyle günler haftalar icat ederek farkındalık değil ayrımcılık yapıyoruz farkında bile değiliz.

    Evet, biliyorum dediklerim sert ama benim penceremden bakınca bu günler böyle gözüküyor. Hatta bana niye bu günlere hiç yazılarında değinmiyorsun diyorlar. Bu günlerin ve haftaların amacına uygun şekilde yapıldığına ve insanları bilinçlendirdiğine inanmıyorum. İnanmayınca niye yazayım? Şimdi bazı arkadaşlar peki bu yazıyı niye yazıyorsun diye soracak? Bugünlerde konuşulan konulardan fenalık geldiği için yazıyorum, belki buradan yetkililere sesimi duyurabilirim diye yazıyorum, bu günleri engellenen ve Türküye de yaşayan bir birey olarak birde benim gözümle görün bunların gerçekten farkında olun diye yazıyorum.

    Bakın arkadaşlar icat ettiğimiz bu günleri eğer faydalı hale getirmek istiyorsak birilerinin hayatına dokunmalıyız. Ben engelli çocuklarla çok iyi anlaşıyorum deyip onlarla objektiflere boy boy poz vereceğimize. Onların resimlerini sosyal medyada paylaşıp adet yerini bulsun diye “FARKINDAYIZ” yazacağımıza onların sorunlarına çözümler üretmeliyiz, onları anlamaya çalışmalıyız ve bunu yılda 1 gün değil 1 hafta değil her gün yapmalıyız ve asla insanları engelliymiş, otizmliymiş falanmış filanmış diye ayırmamalıyız

    Bunları yazdım diye belki bana kızdınız ama düşünürseniz haklı olduğumu göreceksiniz. Şunu unutmamalıyız arkadaşlar biz ilk önce insana insan demeyi öğrenmeliyiz ve her insanı bir şeyler üretecek şekilde eğitmeliyiz. İnanın bana bunu böyle yapabilirsek daha mutlu daha engelsiz bir ülkede yaşarız.

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay gündem Gazetesi… 

    Anahtar Kelimeler: Onur Ustaoğlu'nun Kaleminden Konuşan Yazı...

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