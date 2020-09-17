“Gerçekten tükeniyoruz, ölüyoruz”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Düzce Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Serpil Yıldız, beraberindeki sağlık çalışanları ile birlikte bir basın açıklaması yaparak yetkilileri tedbirlerin sıkı uygulanması konusunda uyardı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında sağlık çalışanları ilk önce tüm sağlık kurumlarında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sonrası konuşan Tabip Odası Başkanı Serpil Yıldız, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ülkemizi de derinden etkilemeye devam etmektedir. Mayıs ayı sonunda düşmeye başlayan grafik, bir süre yatay seyrettikten sonra, Temmuz ortalarında tekrar yükselme eğilimine girmiş ve bugünlerde ivme kazanarak artmıştır. Görülen o ki, tedbirler arttıkça virüs yayılım hızı azalmakta, tedbirler azaldıkça virüs yayılım hızı artmaktadır. Önceleri bize uzak gibi görünen virüs artık, yakın çevremize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza kadar bulaşmış hatta ailemizin içine kadar girmiştir. Hasta etmeye, canlarımızı almaya devam etmektedir. Covid poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımları, zaman zaman, neredeyse taşma noktasına kadar gelmektedir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLÜM SAYISI ARTMAKTADIR”

“Eğer kontrolü sağlayamazsak sağlık kurumlarının ve çalışanlarının önüne kaldıramayacağı kadar büyük bir yük koymuş oluruz” diyen Yıldız açıklamasında ayrıca, “Bu süreçte virüsten en çok etkilenen kesim sağlık çalışanları olmuştur. Toplumda hasta sayısı artıkça, hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı ve buna paralel olarak sağlık çalışanı ölüm sayısı artmaktadır. Stres, fazla çalışma saatleri, uzun süre virüs yüküne maruz kalma, yetersiz KKE sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkileri daha da artırmaktadır. Aşı ya da etkili bir tedavi bulununcaya kadar tedbirlere sıkı sıkıya uymak ve uyulmasını sağlamak çok önemlidir. Burada başta yöneticilerimiz olmak üzere herkese önemli görevler düşmektedir. Önümüzdeki süreçte covid-19 ile birlikte mevsimsel gribal enfeksiyonların çakışacağı bir dönem bizi beklemektedir” diye konuştu.

“GERÇEKTEN TÜKENİYORUZ, ÖLÜYORUZ”

Erkenden ve yeniden tedbirler alınmazsa içine düşeceğimiz durumu kestirmenin çok zor olmadığını belirten Yıldız, “Türk Tabipleri Birliği ve Bolu Düzce Tabip Odası olarak 14-18 Eylül tarihleri arasında Covid-19’a dikkat çekmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktayız. Sağlık çalışanlarını bu dönemde siyah kurdale takmaya davet ediyoruz, billboardlarda ve afişlerde #tükeniyoruz, #ölüyoruz etiketleri altında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten tükeniyoruz, ölüyoruz” ifadelerini kullandı.