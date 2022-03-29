Gerede 1970 Futbol Kulübünden özür

Haber: C. Kutay Aykan

Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; Kulübümüz Gerede 1970 FK ve kardeş kulübümüz Yeniçağaspor arasında 27 Mart 2022 Pazar günü oynanan mücadelede açılan pankart kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Açılan pankartın Gerede ilçemiz ve kulübümüzle ilişkilendirilmesi bizleri derinden üzmüştür. Maçın hemen başında açılan bu pankart yöneticilerimiz ve emniyet birimlerimizin farkına varması ile hemen müdahale edilerek kaldırılmıştır. Bu olayın yaşanması kabul edilemez bir durumdur.

2 güzide ilçenin günümüze dek dostluk bağı, akrabalık ilişkileri asırlardır sürmektedir. Ne yazık ki futbolda futbolu çirkinleştiren taraftarlar yer almaktadır. Kendini bilmez 3-5 taraftarın yaptığı bu olayı kınıyoruz. Şüphesiz; Bolu Vali Yardımcısı ve Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik beyin de ifade ettiği gibi; “Söz konusu futbol olduğunda iki tarafta enteresan bir hale bürünüyor.”

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik bey; yaptığı şu açıklama ile yaşanan durumu en net şekilde özetlemiştir; “Ben geldim geleli, Gerede ve Yeniçağa’da futbol bazında bir husumet var. Futbolu çıkardığınız zaman hiçbir olay yok, problem yok. Bir araya geliyorlar, bizim Yaniçağa’lılar Gerede’ye gidiyor, onlar buraya geliyor. Yani bizim Yeniçağa’da maç oynanacağı zamanda buna benzer hadiseler daha az olsa da oldu.”

Yeniçağaspor sahasında oynadığımız mücadelede bize karşı çirkin tezahüratlar yapılırken, yine Gerede 1970 Futbol Kulübümüzün sahasında oynanan mücadelede buna benzer olaylar yaşanmıştır. Ülkemizde ne yazık ki engellenemeyen bir husus futbol holiganizmidir. Bunun yaşanmaması adına elimizden gelen tüm gayreti göstermemize, karşılaşmadan önce tüm taraftarlarımızı uyarmamıza hatta ve hatta zaman zaman karşılaşma esnasında anonslar vesilesiyle taraftarlarımızı sürekli uyarmamıza karşın istenmeyen olaylar vuku bulmuştur. Futbolu çirkinleştiren her kim olursa olsun Gerede 1970 FK yönetim kurulu olarak karşısındayız. Kardeş Kulübümüz Yeniçağaspor’dan ve tüm futbol camiasından yaşanan pankart olayı nedeniyle özür diliyor, Gerede 1970 Futbol Kulübü olarak kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.