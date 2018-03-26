Haber: BMA

Farklı Ülkelerden birçok turizm acentası ve binlerce ziyaretçinin katıldığı 3. Uluslararası Turizm Expo Fuarı ve Gastronomi Zirvesi 22–25 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. İlk günden 6 bin kişinin ziyaret ettiği fuara birçok üst düzey yöneticilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’da katıldı. Fuar’da, Türkiye'yi Şehir şehir temsil eden kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışından pek çok ülkenin doğal, kültürel ve tarihî zenginlikleri çeşitli ürün ve hizmetleriyle tanıtıldı. Gerede Belediyesi’ni temsilen fuar’a Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelinin katıldı. Personeller, 4 gün süren fuarda, Gerede için hazırlanan tanıtım CD’leri, Arkut Dağı Kayak Merkezi ve yaz turizmine yönelik özel broşürler hazırlayarak, turizmcilerin dikkatini Gerede´ye çekmeye çalıştı. Deri Halı, Deri Kemer, Bakır Eşyalar, Şak Şak Helvası, Keş, Köy Ekmeği ve Deri Tabloların da tanıtım için yer aldığı stant da ziyaretçilere; özel olarak yaptırılan kutular içinde Şak Şak Helvası İkram edildi.