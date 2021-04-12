Gerede Aşevi Ramazan’a hazır

Haber: BMA

Ramazan ayında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek sağlayan Gerede Belediyesi aşevi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınından korunmak için yalnız yaşayan, engelli ve evinde yemek yapamayanlara hizmet verecek şekilde çalışmalarını sürdürerek, gönüllere dokunmaya devam edecek. Aşevinin hijyen, temizlik kuralları ve uygulamaları da değerlendirildi. Gerede Belediyesi aşevinde çalışmalar, her sabah önce temizlik çalışmasıyla başlıyor. Tencereler, kepçeler, bıçaklar ve yemek hazırlamakta diğer malzemeler, kullanılmadan önce tek tek dezenfekte ediliyor, yerler yıkanıyor. Temizliğin ardından aşçı ve diğer çalışanlar da kendilerini dezenfekte edip bonelerini, eldivenleri ve maskelerini takıp hazırlıklara başlıyor. Hazırlanan yemekler yine dezenfekte edilmiş araçlara yerleştirilerek sefer tasları içinde ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

İlçede bulunan Mahalle Muhtarları ile yapılan istişare neticesinde kendi evinde yemek yapamayan engelli, yaşlı vatandaşlardan oluşan toplam 100 aileye Belediye personeli aracılığı ile sefer taslarında yemekler evlerine götürülecek. Geçmiş yıllarda aş evine gelerek yemek alan ve evinde yemek yapabilecek durumda olan yaklaşık 500 aileye ise bu sene sıcak aş yerine erzak kolisi yardımı yapılacak. Uygulama Ramazan ayı boyunca devam edecek.

“GÜNLÜK YEMEK İHTİYAÇLARINI HAYIRSEVERLERİMİZ KARŞILIYOR

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamasında; “Ramazan ayının maneviyatı ve bereketi üzerimize düştü. İnşallah her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerimizin yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Sene içerisinde yapmış olduğumuz yardımların yanı sıra özellikle Ramazan ayında yardımlar hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle zirveye çıkıyor. Aşevimizin günlük yemek ihtiyaçlarını hayırseverlerimiz karşılıyor, bizler de köprü vazifesi görerek pişirip evlere servis ediyoruz. Ayrıca yine hayır sahiplerimiz kendileri kumanyalar yaptırarak çevrelerine dağıtıyorlar, bizlere de destek olarak Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce form doldurarak tespit ettiğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Tüm halkımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu virüs illetinden ve tüm musibetlerden kurtulmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile hayırsever iş insanlarımıza, hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.