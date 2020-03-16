Gerede baştan aşağı temizleniyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık Koronavirüs (COVID-19) riskine karşı öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin dezenfekte çalışmasına başladı.

Başta Yeni, Yıldırım Beyazıd, Hacı Emin Efendi, Tabakhane, Çataklı, Aşağı Tekke, Hz. Ömer ve Fatih Camileri şadırvan ve tuvaletleri dahil ilçede bulunan mahalle camilerine kadar, Ramazan Dede Bilgievi ve tüm ATM'ler dezenfekte edildi. Çalışmalar camii, kamu kuruluşları, halkın en çok kullandığı ortak noktalarda ve ihtiyaç duyulan yerlerde devam edecek.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yürütülen dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Korona Virüsünden korunma tedbirleri kapsamında Belediyemizce Dezenfekte Çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yeni, Yıldırım Beyazıd, Hacı Emin Efendi, Tabakhane, Çataklı, Aşağı Tekke, Hz. Ömer ve Fatih Camileri şadırvan ve tuvaletleri dahil; Ramazan Dede Bilgievimiz ve tüm ATM'ler dezenfekte yapıldı. İlçemizde bulunan tüm Camiler, dolmuşlar, kapalı pazar alanı ve kamuya ait ihtiyaç duyulan tüm noktalarda ve belirlenen yerlerde bu çalışmalar gün boyu devam edecektir. Halkımızdan isteğimiz konuyla alakalı Bakanlıkların resmi açıklamalarının takip edilmesi. Sosyal medyada okudukları her şeye inanmamaları ve tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması. Biz de Belediye olarak tarafımıza gönderilen tüm bilgilendirme notlarını gerek hoparlörden gerekse WatsApp iletişim hatlarından yapmaya devam edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu virüsün zararlarından da en kısa sürede kurtulmayı nasip etsin” dedi.