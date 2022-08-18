Gerede Belediye Başkanlığı talepli kamulaştırma işlemleri duyurusu

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ YAZIKARA KÖYÜ

PARSEL NO : 16

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 23.268,21

MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN ERDAL, MUZAFFER ERDAL, DURKADIN KARGACI VE DİĞERLERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/210 Esas sayısında dava açılmıştır.

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Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 09:15