Gerede Belediye Başkanlığı talepli kamulaştırma işlemleri duyurusu

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BOLU İLİ GEREDE İLÇESİ YAZIKARA KÖYÜ
PARSEL NO : 16
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 23.268,21
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN ERDAL, MUZAFFER ERDAL, DURKADIN KARGACI VE DİĞERLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/210 Esas sayısında dava açılmıştır.
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