Gerede Belediyesi 1250 erzak kolisi dağıttı

Haber: BMA

Koronavirüs (covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte Gerede’de önlemler alınmaya ve denetimler yapılmaya devam ediyor. İlçede vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Gerede Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri çalışmalar kapsamında, koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara 1250 adet erzak kolisi dağıttı.

“DESTEK OLMAK İÇİN GAYRET EDECEĞİZ”

Belediye Başkanı Mustafa Allar yapılan yardım çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Yüzlerce vatandaşımıza belediyemizin imkânları ve Geredeli hayırseverlerimizin katkı ve destekleri ile oluşturmuş oldukları kolilerimizi dağıttık. Amacımız gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak. Çünkü biliyoruz ki bu süreçte çok zor durumda kalanlar var. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz elbette. Ama biz Gerede Belediyesi olarak imkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Bütün dünyanın zor günler yaşadığı bu günlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”