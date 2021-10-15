Gerede Belediyesi Antalya yolcusu

Haber: Uğur Balaban

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor. Yöresel ürünlerin; Ticarete kazandırılması, tüketilmesinin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin artırılması ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla bu yıl on birincisi düzenlenecek olan YÖREX–Yöresel Ürünler Fuarı, 20-24 Ekim 2021 tarihlerinde ANFAŞ/Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 11. YÖREX-Yöresel Ürünler 20 Ekim 2021 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Yörex Fuarı’nda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kiralanan alanda Gerede Belediyesi de stant açarak ziyaretçileri ağırlayacak. Girişlerin ücretsiz olacağı fuar alanının ziyaret saati ise, 10.00-20.30 olarak belirlendi.

Gerede Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gerede için hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, fuara gelenlerin dikkatini Gerede’ye çekecek. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık Coğrafi İşaretli şak şak helvasının yer alacağı stantta Coğrafi İşaretli Gerede Keşi, deri halı ve deri tablolar, deri kemer, bakır el yapımı eşyalar da tanıtım için yer alacak.