Gerede Belediyesi Antalya yolcusu

Haber: BMA

23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da 10’uncusu düzenlenecek olan YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarına, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafına tahsis edilen standlar aracılığıyla Gerede Belediyesi de katılıyor. Öte yandan ilçe, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca yer kiralanarak ayrıca tanıtılacak.

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor. Yöresel ürünlerin; Ticarete kazandırılması, tüketilmesinin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin artırılması ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla bu yıl onuncusu düzenlenecek olan YÖREX – Yöresel Ürünler Fuarı, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde ANFAŞ/Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 10. YÖREX-Yöresel Ürünler 23 Ekim 2019 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak olan Yörex Fuarı’nda, Gerede Belediyesi de stant açarak ziyaretçileri ağırlayacak. Girişlerin ücretsiz olacağı fuar alanının ziyaret saati ise, 10.00-20.30 olarak belirlendi.

Gerede Belediyesi, Gerede için hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, fuara gelenlerin dikkatini Gerede’ye çekecek. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık şak şak helvasının yer alacağı stantta Gerede Keşi, Deri Halı ve Deri Tablolar, Deri Kemer, Bakır El Yapımı Eşyalar da tanıtım için yer alacak.