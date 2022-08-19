GEREDE BELEDİYESİ AŞURE TATLISI İKRAM ETTİ

Haber: Uğur Balaban

Aşure Günü münasebetiyle yaklaşık 3000 kişiye aşure tatlısı ikram edildi. Gerede Belediyesi tarafından ikram edilen Aşure´ye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Belediye aşevinde hazırlanan aşure tatlısı, görevliler tarafından herhangi bir izdiham yaşanmadan hem şehrilerimize ikram edildi. Vatandaşlar ise “ Pandemi nedeniyle ara verilen etkinliği özlediklerini ifade ederek, aşure dağıtımını yapan ve ikram edenlere hayır duada bulundular.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı konuşmasında “Muharrem ayının 10. günü önemli bir gün. Tarih boyu en önemli hadiseler bugünde gerçekleşti. Hz. Adem’in tövbesinin kabulü, Hz. Yunus’un balığın karnından, Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması gibi önemli hadiseler. Ayrıca Kerbela olayı gibi büyük bir acı bugünde yaşandı. Aşure içersindeki birbirinden farklı meyve ve sebzeler birleşerek nasıl tatlı olduysa bizde millet olarak, farklı görüşlere sahipte olsak yüz binlerce insan toplum olarak bir ve beraber huzurla yaşamaya devam ediyoruz. Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, birlik ve beraberliğimizi artırmasını Cenab-ı Hak´tan niyaz ediyorum. Bu vesile ile emeklerinden ötürü ekibime teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni Cami önünde kurulan kazanlarla Aşure dağıtım programına katılan Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak halka aşure dağıttı. Aşure dağıtımı devam ederken İlçe Müftüsü Yüksel Başkan aşure duası yaptı.