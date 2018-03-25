Haber: BMA

Esentepe Huzurevi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Bizim medeniyetimizde yaşlı evin bereketidir, nefesidir, huzurudur. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı mecburi olarak yalnız kalmış vatandaşlarımızada Sosyal Devlet gereğince elimizden geleni yapmakla mükellefiz. İnsanda mevsim gibidir. Doğar, İlkbahar; büyür genç olur Yaz mevsimi gibidir. Olgunlaşır belli bir yaşa gelir sonbahar gibidir. Ve artık 55/60 yaş üstü kış mevsimidir. Bu hepimiz için böyledir. Bundan kaçışımız yok. Allah tüm yaşlılarımıza sağlık sıhhat versin. Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun. Onları unutmayalım. Bizleri daima bekliyorlar. "Yaşlanıyoruz ama yaşama sevincimizi kaybetmiyoruz" dedi.Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen programda İlçe Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Belediye Başkanı Mustafa Allar huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Huzur evi sakinlerinin istek ve taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurum müdürüne gerekli talimatlar verildi.Program Kuran-ı Kerim tilaveti, kasideler ile devam edip, yapılan dua ile sona erdi.

