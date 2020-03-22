Gerede Belediyesi çalışmalara ara vermiyor

Haber: BMA

Ekipler çalışmalarına; Vergi Dairesi, Adliye Binası, Kaymakamlık Binası, Belediye Binası, Ramazan Dede Bilgievi, Emniyet Müdürlüğü, Şehir İçi Dolmuşlar, Askerlik Şubesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, PTT ve SGK Binaları, Huzurevi, Şehit Fatih Kalu Sosyal Hizmet Merkezi, Camiiler ve Tuvaletler, Şehir Terminali, İlçe Müftülüğü, Bölge Trafik İstasyonu, Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, İlçede bulunan tüm çöp kovaları, konteynerler ve çöp araçları, Sepaş ve Sedaş Müşteri Hizmetleri Merkezleri, AİBÜ GMYO ve GUBYO, Kredi Yurtlar Kurumu ve okullarda dezenfekte çalışması yaptı. Dezenfekte çalışmaları halkın en çok kullandığı ortak noktalarda ve ihtiyaç duyulan yerlerde devam edecek.

Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Korona Virüsünden korunma tedbirleri kapsamında Belediyemizce Dezenfekte Çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Korona Virüsünden korunma tedbirleri kapsamında Belediyemizce Dezenfekte çalışmaları Kamuya ait kar amacı gütmeyen ve halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kurum ve kuruluşlarda devam ediyor. İşyerlerimizden, fabrikalarımızdan bize talepler geliyor. Bizim hepsini kısa sürede karşılama imkânımız bulunmamaktadır. Özel sektörden gerek ilçemizde gerekse Bolu'da bu işi yapan firmalar bulunmaktadır. Yaptırmak isteyen işyeri sahipleri Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Yılmaz ile de görüşebilirler. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Halkımızdan isteğimiz konuyla alakalı Bakanlıkların resmi açıklamalarının takip edilmesi. Sosyal Medyada okudukları her şeye inanmamaları ve tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması. Bizde Belediye olarak tarafımıza gelen genelgeleri gerek hoparlör, gerekse whatsapp gerekse de sosyal medya iletişim hatlarından yapmaya devam edeceğiz. Allah Devletimize, Milletimize Zeval vermesin. Bu virüsün zararlarından da en kısa sürede kurtulmayı nasip etsin” dedi.