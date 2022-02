Gerede Belediyesi hayvanlara kucak açtı

Haber: Uğur Balaban

Çevre il ve ilçelerden yıllardır Gerede'nin muhtelif yerlerine bırakılan can dostları bu sefer yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden eyeciler deresi mevkiine bırakarak vicdana sığmayacak şekilde adeta ölüme terk ettiler. Bırakılan can dostlar için Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile hemen harekete geçen Gerede Belediyesi Veterinerlik ekipleri; açlık ile birlikte soğuk havanın etkisi ile beraber soğuktan titreyen can dostları barınağa alarak kucak açtılar.

“BAKIMLARI YAPILARAK HEMEN BESLEMELERİ YAPILDI”

Veteriner Hekim Hüseyin Bal; ‘’İlçemiz geçiş güzergâhında bulunduğu için yıllardır çevre il ve ilçelerden yüzlerce can dostumuzu gelişi güzel bir şekilde ilçemize bırakıp gidiyorlar. Bırakılan köpeklerin hayatta kalmaları umurunda olmayan bu kişileri hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Son olarak ilçemiz eyeciler deresi mevkiine bırakılan can dostların kulak küpeleri kesilerek vicdana sığmayacak bir şekilde bırakıldığı aşikâr. Bırakılan can dostları ekiplerimiz ile birlikte barınağımıza yerleştirerek; bakımları yapılarak hemen beslemeleri yapıldı” dedi.