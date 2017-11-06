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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Gerede Belediyesi ile Okullar Hayat Oluyor

    Gerede Belediyesi, eğitime yönelik destekleriyle ilçedeki okullara hayat vermeye devam ediyor.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:09
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    Gerede Belediyesi ile Okullar Hayat Oluyor

    Haber: BMA

    Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanında sosyal faaliyet, spor alanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Gerede Belediyesi, son olarak Yüzüncü Yıl Ortaokulu’nun bahçesine basketbol, futbol ve voleybol sahaları düzenlemesi ve çevre düzenlemesi yaptı. İlçedeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle söyleşilerde bulunan ve eğitimcilerle istişare eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ve eğitim camiasının okullarının ihtiyaçları ile ilgili taleplerini birer birer yerine getiriyor.

    Okullarına yapılan hizmetler ve çevre düzenlemeleri İçin 100. Yıl Ortaokulu Müdürü Mustafa İşcan ve okul yönetimi öğrenciler ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ziyaretine gerçekleştirdiler. Okul Müdürü Mustafa İşcan ziyarette, “Marifet iltifata tabidir diyerek bugüne kadar Belediye Başkanımızı ne zaman arasak bizi hiç boş çevirmedi. Okulumuzun ihtiyaçları noktasında çok güzel çalışmalar yapıldı. Okul bahçemizin asfaltlanması noktasında, spor aletlerinin tedariki noktasında Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

    “Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır”

    Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Okullar Hayat Olsun" projesiyle eğitime yönelik yatırımlar yaptıklarını ve okulların önemli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, eğitime yönelik yatırımları çok önemsediklerini ve çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretimlerini yapabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ettiklerini kaydetti. Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar ayrıca, “Bu kapsamda çocuklarımıza, daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunma adına başlatılan Okullar Hayat Olsun projesiyle çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin yüzlerini güldürme gayretindeyiz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek imkânlarımız ölçüsünde gideriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları adına okullarımızın çehresini değiştirecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Eğitime, Yönelik, Destekleriyle

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