Gerede Belediyesi ile yüzler güldü 

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ilçe halkının ayağına kadar hizmet götürdü. Yaptığı çalışmalar ile vatandaşlar arasında gönül köprüleri kuran Gerede Belediyesi, oluşturduğu ekipler ile Ramazan ayı boyunca kapı kapı evlere yemek götürdü, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıttı.

3000 ADET İMSAKİYE DAĞITILDI

Belediye tarafından bu Ramazan Ayında da esnaflara ve vatandaşlara 3 bin adet imsakiye dağıtıldı. Gerede Belediyesi’nin her yıl yaptırdığı ve büyük beğeni topladığı imsakiyeler kısa sürede tükendi. Belediye tarafından yaptırılan imsakiyelerde vatandaşlardan takdir toplayan bazı çalışmalar yer aldı.

BELEDİYE İLE YÜZLER GÜLDÜ

Belediyenin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen aşevi hizmeti bu yıl da devam etti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile aşevinin çalışma sistemi değişerek yemekler evlere götürülmeye başlanmıştı. Bu yıl da Aşevinde hazırlanan sıcak aşlar Ramazan’ın ilk gününden itibaren; Belediye personeli aracılığı ile sefer taslarında ev ev, kapı kapı ulaştırıldı. Yaklaşık 130 aile kapılarına kadar gelen bu hizmet için başta Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye personeline teşekkür etti.

700’E YAKIN ERZAK KOLİSİ DAĞITILDI

Belediye hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam eden Gerede Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününden bugüne kadar yaklaşık 700 erzak kolisini ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Gerede Belediyesi tarafından yapılan yardımlar; uygulanan sosyal yardım yönetmelik formları ile gerçekleştirildi. Yıl boyunca uygulanan form ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek, ihtiyaç sahiplerinin belediye tarafından yapılan yardımlardan yararlanması sağlanıyor.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yardımların son derece dikkatli ve düzenli bir şekilde yapılmasından mutlu olan vatandaşlar, ”Belediyemize teşekkür ederiz. Yardımlar düzenli, tertipli bir şekilde yapılıyor. Herhangi bir aksaklığa mahal bırakmıyorlar. Bu zor zamanlarımızda yanımızda olan, elini uzatan Belediyemizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.