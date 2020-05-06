Gerede Belediyesi ile yüzler gülüyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi aş evinde hazırlanan sıcak yemekler Ramazan’ın ilk gününden itibaren Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli aracılığı ile sefer taslarında ev ev, kapı kapı dolaşılarak ulaştırılıyor. Yaklaşık 85 aile kapılarına kadar gelen bu hizmet için başta Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Belediye personeline teşekkür ediyor.

Belediye bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ettiklerini ifaden eden Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, “Belediye personelimiz tarafından aş evi hizmetinden faydalanan; ‘evde kal’ çağrısına uyan ve aynı zamanda birinci derecede risk altında bulunan yaşlılarımıza ve evinde yemek yapamayan hemşehrilerimize aş evimizde yapılan sıcak aşlarımızı ulaştırıyoruz. Bir süre daha zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden evlerinden çıkmamalarını istiyorum. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, tedavileri devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum” diye konuştu.