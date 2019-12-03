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Gerede Belediyesi İzmir yolcusu

5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir’de 13.sü düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresine, BAKAB çatısı altında Gerede Belediyesi de katılıyor.

Gerede Belediyesi İzmir yolcusu

Haber: BMA

3 salon, 20 bin metrekare alan, 80 ülke, yüzlerce turizm merkezinden 2 bin katılımcı ve on binlerce ziyaretçinin katılacağı “13. Travel Turkey İzmir” 5 Aralık Perşembe ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Dev fuara ilimiz Bolu’dan Gerede Belediyesi de katılacak. Gerede, “A “ Salonunda stand açacak.

Şehir şehir Türkiye'yi temsil eden kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışından pek çok ülkenin doğal, kültürel ve tarihî zenginliklerini çeşitli ürün ve hizmetleriyle tanıtacakları fuarda; Gerede Belediyesi de stant açarak ziyaretçileri ağırlayacak. Gerede Belediyesi, Gerede için yeni hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, turizmcilerin dikkatini Gerede’ye çekecek. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık şak şak helvasının yer alacağı stantta Gerede Keşi,  Deri Halı ve Deri Tablolar, Deri Kemer, Bakır El Yapımı Eşyalar da tanıtım için yer alacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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