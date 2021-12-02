Gerede Belediyesi İzmir Yolcusu



Haber: Uğur Balaban

3 salon, 20.000 m² Alan, 80 Ülke, yüzlerce turizm merkezinden 2.000 katılımcı ve on binlerce ziyaretçinin katılacağı “15. TRAVEL TURKEY İZMİR ” 2 Aralık 2021 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak olan İzmir fuarı, Gerede’yi ise “A“ Salonunda ağırlayacak.

Şehir şehir Türkiye'yi temsil eden kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışından pek çok ülkenin doğal, kültürel ve tarihî zenginliklerini çeşitli ürün ve hizmetleriyle tanıtacakları fuarda; Gerede Belediyesi’de stant açarak ziyaretçileri ağırlayacak.

Gerede Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gerede için hazırlanan tanıtım CD’lerinin yanı sıra Gerede’yi birçok yönüyle tanıtan özel broşürler hazırlayarak, fuara gelenlerin dikkatini Gerede’ye çekecek. Ayrıca, özel tasarımlı kutusuyla ikramlık Coğrafi İşaretli şak şak helvasının yer alacağı stantta Coğrafi İşaretli Gerede Keşi, Deri Halı ve Deri Tablolar, Deri Kemer, Bakır El Yapımı Eşyalar da tanıtım için yer alacak.