Gerede Belediyesi karla mücadeleye hazır

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ekipleri, olası kar yağışı durumunda şehir içi ana arterler başta olmak üzere, okul çevreleri, hastane giriş çıkışları önemli noktalarda tuzlama çalışmalarına başlayacak. 2 kepçe, 3 greyder ve 2 adet kar küreme ve tuzlama araçlarıyla belediye atölye ekipleri garajda hazır bekliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Her ne kadar 20 Aralık itibari ile hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde gitmesi ve kar yağışının gerçekleşmemiş olsa da; geçtiğimiz yıllarda ki karla mücadelelerde ekiplerimiz; olağanüstü çaba göstererek, halkımıza mümkün olduğu kadar olumsuzluk yaşatmadan kar yağışlarının başladığı ilk günlerden itibaren gece yarılarına kadar çalışarak aynı gün içerisinde hiçbir noktada kapalı yol bırakmayacak şekilde çalıştılar. Herhangi bir hava muhalefetine karşı hazırlanan acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekiplerimiz kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı hazır durumda yeni iş makinaları, kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalara başlayacaklar” dedi.