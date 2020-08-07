Gerede Belediyesi kurslarına yoğun ilgi

Haber: BMA

Kursiyer öğrencilerin her geçen gün gelişim gösterdiği eğitsel oyunlar ve yaz futbol okulu kursları, antrenörler Osman Dinçer ve Gökhan Bartık’ın gözetiminde devam ediyor. Kurslar, spor salonu ve Gerede Şehir Stadyumu’nda pandemi kuralları uygulanarak gerçekleştiriliyor. Kursa katılan kursiyer öğrenciler Ramazan Dede Bilgievi Spor Kulübü ve Gerede Belediyesi bünyesinde başlayan kursların, antrenörlerin gözetiminde pandemi kuralları uygulanarak oldukça faydalı ve yararlı olduğunu, ayrıca kurslardan oldukça memnun olduklarını belirttiler. Kursiyeler ayrıca, kursların düzenlenmesinde emeği olan ve her türlü imkanı kendilerine sağlayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ise teşekkürlerini ilettiler.