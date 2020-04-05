Gerede Belediyesi maske dağıtımına başlıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ilçede maske üretimine başladı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla kumaş ve diğer hammadde alımının belediye tarafından üstlenildiği maskeler Gerteks firmasının gönüllü işçileri tarafından ücret almadan üretilmeye başlandı. Üretilen maskeler sterilizasyon yapılarak ilk olarak; Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocakları başta olmak üzere, kamu kurumlarına dağıtıldı. Pazartesi gününden itibaren ise Belediye tarafından oluşturulan ekipler aracılığıyla maskeler mahalle mahalle, ev ev gezilerek vatandaşlara teslim edilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Allah'ın izni ile aldığımız tedbirler çerçevesinde ilçemizde maske üretimine başladık. Pazartesi gününden itibaren ev ev dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçte maskelerin hammaddesinin temininde bize yardımcı olan ve kolaylık sağlayan Sterilizasyon Medikal Sağlık Firması Sahibi Şükrü Derici ağabeyimize, maskelerin dikimi noktasında ‘Kesinlikle ücret kabul etmeyiz, Belediyemizin ve ilçemizin emrindeyiz’ diyen Gerede'nin başarılı iş insanları Gerteks firması sahipleri Mesut, Ali ve Emrullah Karataşlı kardeşlerime onları yetiştiren bugünlere getiren babaları Belediyemizden emekli Mehmet ağabeyimize, gece gündüz gönüllü olarak çalışan kıymetli personeline İlçe halkım adına şükranlarımı sunarım” dedi.