Gerede Belediyesi Mobil Demokrasi Platformunda

Haber: BMA

Whatsapp iletişim hattı ve sosyal medya hesaplarından sürekli bilgilendirme yapan ve istek-şikayet taleplerini değerlendiren Gerede Belediyesi ekipler, Mobil Demokrasi sistemi ile vatandaşlara daha iyi ve hızlı bir hizmet sunmayı planlıyor. Vatandaşlar bu sistem ile “Mobil Demokrasi” uygulamasını Google Play Store’dan veya Apple Store’dan ücretsiz olarak indirerek anlık duyuruları, Gerede Belediyesi ile ilgili haberleri, tek dokunuş ile istek veya şikâyetlerini, güncel belediye anketlerini ve projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Ayrıca sistemin genel özelliği olarak ülkenin herhangi bir şehrinde bu programı indiren kullanıcı sisteme dahil olan bir başka il-ilçeye girdiğinde o il-ilçenin bilgilerini otomatik görebilecek.