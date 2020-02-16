Gerede Belediyesi seferber oldu

Haber: BMA

Ülkemizi etkisi altına alan ve Gerede’de de -20’lere kadar düşen hava sıcaklığı neticesinde yoğun şekilde yağan kar birikintileri Gerede Belediyesi Atölye Amirliğine bağlı ekipler, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Zabıta ekipleri denetiminde ana caddeler başta olmak üzere tüm mahallelerin sokaklarında temizleme çalışmaları yapıldı. Ekipler kar ile mücadele kapsamında adeta seferber oldu. Acil eylem planına göre hareket eden Atölye Amirliği Ekipleri gece gündüz çalışarak yoğun kar yağışını ve olumsuz hava şartlarını vatandaşlara hissettirmeden yolları açtılar. Kar kalınlığının yer yer 60 ila 80 santimetreye kadar ulaştığı alanlar ve mahalle aralarına kadar açılan yollar vatandaşlar nezdinde takdirle karşılandı. Öte yandan, yaya yolunda biriken karların temizliği için alınan yeni kar küreme araçları, öncelikli olarak çarşı merkezindeki kaldırımlar, okul ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin temizliğinde kullanılmaya başlandı. Devam eden kar yağışına karşı ekipler kaldırımlarda biriken karları kar küreme araçları ile temizlediler.

ÇATILARDAKİ BUZLAR KIRILDI

Kar birikintilerini temizlemenin yanı sıra Belediye İtfaiye ekipleri tarafından çatılardan sarkan buz sarkıtları ve devasa kar birikintileri merdivenli itfaiye araçlarıyla kırılarak temizlendi.