Haber: BMA

On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gerede Belediyesi organizesiyle yapılan ve geleneksel hale gelen sıcak aş dağıtımları, Ramazan ayında da devam edecek.

Hayırseverlerin katkıları ile yemekler, Belediye Aşevi’nde pişirilerek sefer taslarıyla dağıtılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da veren el ile alan eli buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Manevi duyguların yoğunlaştığı bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesile ile şimdiden Mübarek Ramazan Ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen organizasyonumuza katılmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız belediyemizle irtibata geçerek sıcak aş kampanyasına katılabilirler. Şimdiden tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, Allah kendilerinden razı olsun” dedi.