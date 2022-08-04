Gerede Belediyesi taşınmazları kiraya verecek

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1.İdarenin;
Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
Telefon Numarası: 0374 3116700
Faks Numarası: 0374 3116703
1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, kira süresi:
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