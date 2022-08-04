Gerede Belediyesi taşınmazları kiraya verecek

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  MÜLKİYETİ GEREDE BELEDİYESİNE AİT KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN İHALE İLANI

Gerede Belediyesi taşınmazları kiraya verecek

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:

1.1.İdarenin;

Adı: Gerede Belediye Başkanlığı

Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu

Telefon Numarası: 0374 3116700

Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu, niteliği, yeri, miktarı tarih ve saati muhammen bedeli geçici teminatı, kira süresi:

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Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 10:14
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