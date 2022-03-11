Gerede Belediyesi ve İlçe Sağlık Uyarıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü soba zehirlenmesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Gerede Belediye Başkanlığı ve Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca, gerekmedikçe soba yakılmaması, yanmakta olan sobanın yatmadan evvel mutlak suretle söndürülmesi, hane bacaları yalıtımlı olmalı ve düzenli olarak temizlenmeli, soba bacasından dumanın geri tepmesini önlemek için baca, çatının en üst noktasından bir (1) metre yüksekte olmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı, ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda, bacasız ısıtma araçlarının kesinlikle kullanılmaması, zehirlendiği düşünülen, baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi, yığılma, bilinç kaybı gibi şikayetleri bulunan kişi veya kişilerin ise hemen temiz havalı bir ortama alınarak, derhal sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün uzantısı belirtilen internet sitesinde yayımlanan 'https://hsgm.saglik.gov.tr/tricevresagligi-cediced-birimi/karbonmonoksit-zehirlenmesi’ Bakanlığımız tarafından sosyal ağlara yüklenen, ‘https://www.youtube.com/watch?v=8VhfkZH74fA’ web adresinde yer alan bilgi notu-sunumlar ve videolar aracılığıyla bilinçlendirilmesi, zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinden bilgi alınmalıdır. ’’ ifadelerine yer verildi.