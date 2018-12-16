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16 Aralık 2018 Pazar
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    • Gerede Belediyesi “Whatsapp İletişim Hattı” kurdu

    Gerede Belediyesi vatandaşların belediyeye daha kolay ulaşması, talep ve isteklerini daha çabuk iletebilmesi için Whatsapp İletişim Hattı kurdu.

    16 Aralık 2018 Pazar 08:46
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    Gerede Belediyesi “Whatsapp İletişim Hattı” kurdu

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi WhatsApp İletişim hattına gelen tüm bildirimler yetkililer tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla hayata geçen proje ile vatandaşlar belediyeye bildirmek istedikleri sorunların çözümü için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp'ı kullanabilecek. 

    Uygulamayı kullanan vatandaşlar 053271667 02 numaralı telefondan Gerede Belediyesi Whatsapp iletişim hattına her türlü öneri, talep ve şikâyetleri fotoğraf ve konum bilgilerini de ekleyerek gönderebilecek. Bu şekilde iletişim haricinde AK Masa tarafından Watsappta “Gerede Bld İletişim Hattı” gurupları kurularak isteyen hemşehrilerimiz bu guruplara dahil edilerek buradan özellikle çok talep gören cenaze ilanları, Belediye etkinliklerinin yer saat bilgileri, haftalık nöbetçi eczane bilgisi ve tüm resmi duyurular bu guruplar aracılığıyla üyelere gönderilecek. Guruplar tek taraflı bilgilendirmeye açık karşı yazışmaya kapalı. Günümüzde bir çok mesajın iletildiği platform zaman zaman yılgınlıklara ve bilgi kirliliğine yol açtığı için Gerede Belediyesi Watsapp gurupları sadece yöneticiler tarafından paylaşım yapılacak. Ama hat genel kullanıma açık olacak.

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar iletişim hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, " Halkımız ile iç içe olmaya onların sorunlarını ve bizden beklentilerini her zaman dinlemeye gayret ediyoruz. Bu yönden bir sorunumuz yok. İletişimi güçlendirmek bazen bizim göremediğimizi vatandaşımız görerek bizimle en hızlı şekilde paylaşabilecek. Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Bizde kurduğumuz ‘Whatsapp İletişim Hattı’yla vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikâyete çok hızlı bir şekilde çözüm getirebileceğiz. Hattımıza fotoğraf, video ya da yazı olarak gelen her bilgi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve AK Masa tarafından değerlendirilip alakalı Müdürlüklere aktarılacak.  Bu, bir anlamda halkın kamerası olacak. Böylece mahallelerdeki olumsuzluklardan daha çabuk haberdar olacağız ve daha çabuk çözüm üretebileceğiz ve halkımız nezdinde de farkındalık oluşturmuş olacağız"dedi.

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