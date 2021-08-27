Gerede Belediyesi yaz futbol okulu devam ediyor

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Gerede Belediyesi’nin bünyesinde başlayan yaz futbol okulu kursu devam ediyor.

Gerede Belediyesi yaz futbol okulu devam ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

Kursiyer öğrencilerin her geçen gün gelişim gösterdiği; Yaz Futbol Okulu kursu, Antrenör Gökhan Bartık’ın gözetiminde devam ediyor. Yaz futbol okulu kursu Gerede Şehir Stadyumu’nda pandemi kuralları uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Kursa katılan kursiyer öğrenciler; Gerede Belediyesi bünyesinde başlayan kursların, antrenör gözetiminde pandemi kuralları uygulanarak oldukça faydalı ve yararlı olduğunu, ayrıca kurstan oldukça memnun olduklarını belirttiler. Yaz futbol okulu kursunun düzenlenmesinde emeği olan ve her türlü imkanı kendilerine sağlayan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ise teşekkürlerini ilettiler.

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