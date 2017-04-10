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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Gerede Belediyesi’nde istişare toplantısı düzenlendi

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen istişare ve bilgilendirme toplantısında belediye çalışanları ile bir araya geldi.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 10:15
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    Gerede Belediyesi’nde istişare toplantısı düzenlendi

    Haber: BMA

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz günlerde Gerede Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde belediye çalışmaları ve ilçe için düşünülen projeleri değerlendirmek üzere belediye personeli ile bir araya geldi. Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve belediye personeli katıldı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 16 Nisan referandumu öncesi belediye çalışanlarına, belediye faaliyetlerinde hangi aşamalarda olduklarını, ilçe için düşünülen projeleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

    Belediye Başkanı Mustafa Allar personeline yaptığı konuşmasında, “Milletimize şükran borçluyuz. Milletimiz kahramanlık destanını 15 Temmuz gecesi bir kez daha yazdı. Elbette bu kahramanlığın bir komutanı bir önderi vardı. O da şüphesiz Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. O gece Allah’ın ölüm korkusunu milletin kalbinden aldığını ve Fetönün kurumlara nasıl sızdığını anlatan Belediye Başkanı Mustafa Allar, 16 Nisan referandumunun öneminden bahsetti.

    Başkan Allar konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “80 senede bu ülkeye yapılmayan hizmet son 15 senede 4-5 katı artarak yapılmıştır. Dünyanın en büyük ve son teknoloji projeleri yapıldı. Bunları hayal bile edemiyorduk. Yeni köprüler, 3. havalimanı, metrolar, Marmaray, Avrasya Tüneli, savunma sanayisinde yaptığımız uçaklar, füzeler, tanklar ve silahları daha önce hayal bile edemiyorduk. Dün hayal edemediklerimizi bugün gerçekleşmiş görüyoruz. Çift başlılık ortadan kalktığında millet iradesi kendini gösterdiğinde Türkiye daha güçlü daha büyük daha istikrarlı olacaktır. 1923’den bugüne 94 yılda 65 Hükümet kurulmuş. 1, 1.5 yılda bir hükümetler gelmiş gitmiş. Koalisyonlarla artık vakit kaybetmeyeceğiz. Özellikle parlamenter sistemlerde yeterli sayı olmadığı zaman koalisyonlar geliyor. Şimdi koalisyonlar dönemi olmayacak. Başkan olan kişi, yüzde 50+1 oyla seçilecek. Temsil güçlenecek. Azınlıklar çoğunluğa tahakküm edemeyecek. Dolayısıyla koalisyonlar dönemini yaşamayacağız. Benim görevim bunları size anlatmak. Sandık başında herkes hür iradesi ile oyunu kullanacak. Sandık sonuçlarının Ülkemize, milletimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. İlçemize yaptığımız hizmetlerde sizlerin özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” 

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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