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08 Ekim 2017 Pazar
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    • GEREDE BELEDİYESİ’NDEN 3000 KİŞİYE AŞURE

    Gerede Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün öğle namazı sonrası Yeni Camii önünde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

    08 Ekim 2017 Pazar 10:25
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    GEREDE BELEDİYESİ’NDEN 3000 KİŞİYE AŞURE
    Haber: BMA

    Aşure günü dolayısıyla Gerede Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün öğle namazına müteakip Yeni Camii önünde 3000 kişiye aşure ikram edildi. Belediye tarafından ikram edilen aşureye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Belediye aşevinde hazırlanarak ikram edilen aşure nedeniyle vatandaşlar belediyeye teşekkür ederken ,”Her yıl belediyemiz aşure hazırlar ve bizlere ikram eder. Sağolsunlar yapanlardan, dağıtanlardan Allah razı olsun” dediler.

    Aşure dağıtımına Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Dokumacı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu Cumhuriyet Savcısı Serkan Pamuklar AK Parti İlçe Başkanı Ali Şafak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Özel İdare Müdürü Osman Kalem, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ersin Kaşka ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Aşure dağıtımı devam ederken İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu ise aşure duası yaptı.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Aşure günü nedeniyle tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini, birlik ve beraberliğimizi artırmasını Cenab-ı Hak´tan niyaz ediyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Geçtiğimiz, Gün, öğle

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