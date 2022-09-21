Gerede Belediyesi’nden Başkan Özcan’a sokak hayvanları tepkisi!

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi’nde, Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından sokak hayvanları için alınan, ‘sokak hayvanlarının toplatılması ve barınaklarda tutulması kararının’ iptali sonrasında özellikle Gerede Belediyesi’ni hedef alarak, “Gerede Belediyesi bunu zaten yıllardır yapıyor. Yeniçağa belediye başkanı ne çekti ondan. Şimdi hızını alamamış. O Gerede'deki görüntüleri hatırlıyor musunuz? O barınaktaki görüntüleri. Ya arkadaş o görüntüler yüzünden Türkiye'ye genelinde bana arayıp açık hakaretler eden, hatta küfür eden insanlar oldu çünkü Bolu, Gerede diyorlar. Bizi büyükşehir zannediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

CEVAP GECİKMEDİ

Gerede Belediye Başkanlığı’ndan ise Başkan Özcan’ın açıklamasına cevap gecikmedi. Tanju Özcan’ın bahsettiği konudan asıl mustarip olanın Gerede Belediyesi olduğunu belirten açıklamada, “Çevre il ve ilçelerden D100, D750 ve Otoyol bağlantı noktası olmamız hasebiyle gece geç saatlerde ıssız mevkilere can dostları bırakarak kaçıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı’na da daha önce yazılarımızı yazdık. Bağlantı yollarında kontrollerin artırılmasını talep ettik. Bırakılması muhtemel mevkilere foto kapanlar kurduk. Sokak hayvanlarını toplayıp başka ilçe veya illere bırakmayı düşünen bir kurum bu tür girişimlerde bulunur mu?”

ÖZCAN KENDİ BECERİKSİZLİKLERİNİ ÖRTBAS EDİYOR

“Bolu Belediye Başkanı, kendi beceriksizliklerini ve olumsuzluklarını örtbas etmek için ilçemize iftira atıyor. İftira atarken de komşu ilçemiz Yeniçağa adına da konuşma hakkını kendinde bularak hadsizlik ediyor.”

“Belediye olarak net olarak ifade ediyoruz ki; ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarını toplama ve çevre il ve ilçelere bırakmak gibi bir uygulamamız ne geçmişte, ne şimdi ne de gelecekte olmadı, olmayacak.”

BELEDİYEMİZ ÜZERİNDEN KİRLİ SİYASET YAPMAYIN

“Hal böyle iken hala ilçemiz ve belediyemiz üzerinden kirli siyaset yapmaya kalkan, kendi reklamını yapmak için sürekli ülke gündemine gelerek Bolu’yu ve ilçelerini olumsuz lanse eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, Bolulu hemşehrilerimizin şikâyet ettiği sorunlar ile ilgili fikir ve hizmet üretmeye; yaptığı açıklamada ki iddiasını ispat etmeye davet ediyoruz. İspat edemediği takdirde kendisini müfteri ilan edeceğimizi bilmesini istiyoruz.”

CAN DOSTLARIMIZ BAKIMLARI YAPILARAK DOĞAL YAŞAMLARINA SALINDI

“Ağır geçen kış dönemi koşullarında geçici barınağımızla alakası olmayan sokak hayvanlarının ölümlerini barınağımızda yaşanmış gibi göstererek kumpas kurulan Belediyemiz şu anda yeni bir geçici barınak yapmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.”

“Can Dostlarımız, kısırlaştırma ve her türlü bakımları yapılarak ilçemizde doğal yaşamlarına salındı. Doğal yaşamlarına geri dönen can dostlarımız Belediyemiz tarafından ilçemizin birçok noktasına yerleştirilen mama kumbaralarından mamalarını yiyorlar, ekiplerimiz tarafından takipleri yapılıyor.”

“Bize iftira atan Tanju Özcan’ın öve öve bitiremediği barınağında geçtiğimiz yıl Bolu Belediyesi barınağının içerisinde sokak hayvanlarını itlaf ederken yakalandığı ve belediyeye ait çöp kamyonlarına atıldığı tüm kamuoyu tarafından bilinirken Tanju Özcan’ın “benim haberim yok” diyerek barınak görevlilerinin işlerine son verdiği ve sorumluluktan nasıl kurtulmaya çalıştığı ise herkesçe malumdur.”

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Gerede hakkında konuşurken dikkatli konuşmaya ve hatta Gerede ismini zikrederken dahi dikkat etmeye ve hakikati perdelemeden konuşmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Gerede Belediyesi’ne Tanju Özcan’dan bir yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.