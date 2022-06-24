Gerede belediyesinden öğrencilere gezi ödülü



Haber: Okay Özcan

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma gününde Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan anma programı nedeni ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar öğrencileri gezi ile ödüllendirdi. 20/21 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ve 50 kişiden oluşan Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisine; Eyüp Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri katıldı. Eski Gerede Kaymakamı şimdi ki Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ise geziye katılan öğretmen ve öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşıladı. Gönen’de konaklayan öğrencileri ziyaret eden Gönen Kaymakamı Arslan Yurt Gerede’den gelen öğrencilerle yakından ilgilendi.

Geziye katılan Öğretmen ve Öğrenciler; kendilerine gezi imkânı sağlayan, eğitimin ve öğrencinin her zaman yanında olan eğitim dostu Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve kendilerine gezi esnasında konaklama imkânı sağlayan Gönen Kaymakamı Arslan Yurt’a teşekkür ettiler.

Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar şöyle dedi: “18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle düzenlenen programa katılmıştık. Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz çok güzel bir tiyatro oyunu sergilediler. Çanakkale ruhunu oyunlarına yansıtmışlardı. Bu çocuklarımızın heyecanına şahit olunca onların Çanakkale’yi muhakkak görmeleri gerektiğini düşündüm ve emeklerine karşılık da Bursa/Çanakkale gezisini organize ettik. Bende Okul Müdürümüz Abdurrahman Uslu’ya, idarecilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca birlikte çalıştığımız Gönen Kaymakamımız Arslan Yurt’a verdikleri destekten ötürü özellikle teşekkür ediyorum” dedi.