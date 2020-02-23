Gerede Belediyesi’nden önemli duyuru

Haber: BMA

6292 sayılı yasa çerçevesinde Gerede’de bulunan 2B arazileri ile ilgili kangren haline gelmiş ve yıllardır çözülemeyen yayla arazileri sorunu Fehmi Küpçü ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar´ın yoğun çabaları sonucu çözüme kavuşmuştu. Gerede’de 2B kapsamına alınan ve proje alanı ilanı edilen belediyeye ait Gerede şehir yaylalarında ilk tapular ise hak sahiplerine geçtiğimiz günlerde verilmişti. Yaylaların tabulaşma sürecinin bitmesinin ardından Gerede Belediye tarafından hak sahiplerine yönelik yeni bir duyuru yayınlandı. Yapılan duyuruda; ‘’6292 sayılı kanun kapsamında ilçemiz Kitirler Mahallesine bağlı Hacıveli, Seviller, Rumşah, Hasbeyler ve Bucak-Demirciler mevkiileri 2B alanlarında bulunan taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satışları 16.03.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Hak sahiplerinin mağdur olmamaları için ilgililere ilanen duyurulur’’ denildi.