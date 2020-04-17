Gerede Belediyesi’nden Sosyal Yardım Yönetmeliği

Haber: BMA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları uygulayan ve dezenfekte çalışmalarına da devam eden ilimiz Gerede ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclisi tarafından Sosyal Yardım Yönetmeliği çıkartıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarına koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgilere vererek başlayan Başkan Mustafa Allar, “Bu olay başladığında dezenfektan malzemesini hızlı bir şekilde temin ederek öncelikle kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun kullandığı tüm alanlar, parklar, camiler, mescitler, okullarımızı hızlı bir şekilde dezenfekte etme çalışmalarını hayata geçirdik. Tüm ekiplerimizi bu alanda görevlendirdik. Bu süre zarfında hiçbir malzeme ve ekipman ihtiyacımızın olmadığını, bu çalışmalara devam ettiğimizi ve edeceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

“HİÇBİR BELEDİYENİN YAPAMADIĞINI BİZLER YAPTIK”

Ekiplerle birlikte yaptıkları istişareler sonucunda maske ihtiyacı için harekete geçtiklerini belirten Başkan Allar açıklamasının devamında, “Merkez nüfusu 25 bin, köylerle beraber 35 bin nüfusu olan bir ilçeyiz. Bu anlamda şunu net bir şekilde ifade etmem gerekir ki, 300 bin adet maske dikebilecek malzemeyi hızlı bir şekilde temin ettik. Bunu stoklarımıza aldık. Sayın cumhurbaşkanımız maske takma zorunluluğunu açıklamadan önce, belki Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Hiçbir belediyenin yapamadığını bizler yaptık. Merkezde bulunan 10 bin haneye bizzat ekiplerimizle hem nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bilgilendirici kılavuzlar hem de maske temin ettik. Evlere yaklaşık 50 bin civarında maske dağıttık” diye konuştu.

GEREDE BELEDİYESİ’NDEN SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

Sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelere devlet tarafından gerekeli yardımların yapıldığını söyleyen Allar, “Burada gündelik çalışan, sosyal yardımlaşma ve kısa çalışma ödeneklerinden yararlanamayan vatandaşlarımızın olduğunu, olabileceğini düşünerek ekiplerimizle çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar Belediye Meclisimizi olağanüstü toplayarak oy birliği ile Sosyal Yardım Yönetmeliğini çıkardık. İktidarıyla muhalefeti ile bizlere destek veren, bu yönetmeliğin uygulanmasında destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Bizim amacımız, ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı ile vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını giderebilmek. Özellikle vatandaşımızın şunu iyi bilmesi gerekir ki: suyla alakalı’ benim imkanım yok, ben su alamıyorum’ diyen hiçbir vatandaşımızın olmayacağını; tüm bedellerini belediye olarak bizim karşılayacağımızı ifade etmem gerekir” şeklinde konuştu.

“ADALET İLKESİYLE HAREKET EDECEĞİZ”

‘Vatandaşlarımızın bize gelmesine gerek yok. Biz vatandaşlarımızın ayağına gitmeye, onlara hizmet etmeye ekiplerimizle hazırız’ diyen Allar açıklamasında ayrıca şunları söyledi: “İmkanı olmayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz birileri gibi popülist siyaset yaparak eşitlik ilkesiyle değil, adalet ilkesiyle hareket edeceğiz. Vatandaşımız elektrik faturasını ödeyemiyor ise yardımcı olmaya çalışacağız, kirasını ödeyemiyor ise yardımcı olmaya çalışacağız. Diğer ihtiyaçlarını karşılayamıyor ise ekiplerimiz, komisyonlarımız incelemelerini yapacak ona göre; eğer sosyal yardımlaşma vakfından yararlanamıyor ise biz burada ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız.”

İŞYERİ KAPATILAN ESNAFLARA NAKİT YARDIMI

Açıklamasında son olarak tedbirler kapsamında ticari faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelerle ilgili konuşan Başkan Allar, “Devletimiz tarafından ticari faaliyetleri durdurulan işyerleri ile alakalı mal sahibi konumunda olan esnaflarımıza 500 TL nakdi yardım, kiracı konumunda olan vatandaşlarımıza da 1000 TL nakdi yardım yapacağımız belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, tespitleri yapılıyor. Bunları da hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu, esnaflarımızın yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sosyal devlet, sosyal belediyecilik herkese yardım, herkse indirim demek değildir. Sosyal devlet, ihtiyaç sahibi olanın ihtiyacını gidermektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 14:11