Gerede Belediyesinden Tatilde Spor Şenliği

Haber: BMA

Ramazan Dede Bilgievi Spor Kulübü bünyesinde eğitsel oyunlar, Gerede Belediyesi bünyesinde ise yaz futbol okulu kursları 27 Temmuz’da açılıyor. 20 Temmuz itibariyle kayıtları başlayan her iki kursa son başvuru tarihi 26 Temmuz Pazar. Başvuruların Gerede Gençlik Merkezine yapılacağı eğitsel oyunlar kursuna; 5-12 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek. Eğitsel oyunlar kursu haftada 2 gün Kapalı Spor Salonu ve Şehir Stadyumda pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Yaz futbol okulu kursuna ise 14-15-16 yaş arası çocuklar başvuru yapabilecek, kurs haftada 3 gün Şehir Stadyumunda pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kurslarda uygulanacak olan pandemi kuralları; antrenman öncesi maske ile salona girilip antrenman esnasında maske çıkartılacak, Antrenmanlara mutlaka giyinip gelinecek, soyunma odaları kullanılmayacak, Antrenman öncesi her sporcunun ateşi ölçülecek, Tüm sporcular suyunu kendi tedarik edecek ve ortak kullanım olmayacak, Antrenman öncesi ve sonrası hijyen kuralları uygulanacak ve dezenfektan kullanılacak, Ateş-Öksürük-Burun akıntısı olduğunda veliler sporcuları antrenmana göndermeyecek ve ilgililerle iletişime geçilecek.