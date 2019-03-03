Gerede Belediyesi’nden Tiyatro Ve Konferans

Haber: BMA

Organizasyon kapsamında 5 Mart Salı günü birçok ünlü ismin yer aldığı İstanbul Meydan Sahnesi’nin ‘’Hayat Kime Güzel’’ isimli tiyatrosu sahne alacak. 6 Mart Çarşamba günü ise 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyleRamazan Dede Bilgi Evi’nin etkinliğinde araştırmacı yazar Hatice Kübra Tongar aile içi iletişim etkinlikleri isimli söyleşi gerçekleştirecek. İlçede daha önce İstanbul Meydan Sahnesi’nin düzenlediği ‘’Vay Sen Misin Ben Olan’’ isimli tiyatro gösterisi büyük ilgi ve beğeni toplamıştı, bu haftaki tiyatroya da aynı ilginin olması bekleniyor. Söyleşi gerçekleştirecek olan araştırmacı yazar Hatice Kübra Tongar ise kadınlar tarafından yakinen takip edilen ve beğenilen bir isim olarak ilçede imza ve söyleşi programı gerçekleştirecek. Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlikler ücretsiz olup, iki etkinlikte 19.30’da Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde başlayacak. Bağırmayan Anneler serisinde Hatice Kübra Tongar söyleşi öncesinde saat 18.00’da imza programı düzenleyecek.