Gerede Belediyesi’nden yeni tedbir

Haber: BMA

Gerede Belediyesi, ilçede yaşanan vaka artışları sonucu tedbirleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Belediye Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili olarak belediyeden bir açıklama yapıldı.

“KARANATİNA OLMASI GEREKENLER DIŞARDA DOLAŞIYOR”

Açıklamada, “Covid-19 tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın telefonlarına “Hayat Eve Sığar” programını indirerek HES kodu almaları gerekmektedir. Özellikle son günlerde karantina altında olması gereken vatandaşlarımızın dışarıda dolaştıkları duyumları artmaktadır. Toplum sağlığını tehdir eden bu durumların bertaraf edilebilmesi için belediye binasına girişler HES kodu kontrolü ile sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

HES KODU NEDİR? NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

-Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

-HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

-HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.