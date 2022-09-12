Gerede Belediyesi’ne ait 3 dolmuş seferlere başladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede’de 3 yeni dolmuş hizmete sunularak, seferlere başladı. Araç güzergah parkurunu gün geçtikçe genişleten Gerede Belediyesi, sıfır kilometre 3 adet şehir içi dolmuşu 1 hafta boyunca ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sundu.

HİZMET ALANI AĞIRLIKLI OLARAK OKULLAR

Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergâhlar çerçevesinde hizmete başlayan dolmuşlar, ağırlıklı olarak ilçede bulunan okulların konumuna göre hizmet veriyor.

ALLAR: “UYGULAMA BİR HAFTA DEVAM EDECEK

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Sıfır kilometre 3 adet şehir içi dolmuşlarımızı kıymetli vatandaşlarımız ile kıymetli öğrencilerimizin hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Ücretsiz uygulamamız bir hafta boyunca devam edecek. Vatandaşlarımız ücretsiz uygulama sona erdiğinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden dolmuş kartı alarak şehir içi dolmuşlardan yararlanmaya devam edecekler. Değerli vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanarak konuya ilişkin açıklamada bulundu.