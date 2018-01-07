Haber: BMA

Gerede Belediyesi, 2017 yılını dolu dolu tamamlayarak ilçe halkına hizmetlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın girişimleriyle alınan destekler sonrası ilçede önemli projeler hayata geçti. İşte Gerede’de 2017 yılında yaşanan gelişmeler:

ARASTAYA DESTEK VEYSEL TİRYAKİ´DEN

Otuz yıldır Gerede’nin gündemini meşgul eden ve şehrin merkezinde büyük bir kısmı atıl kalan, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün de Ankara’da yakından takip ettiği konuların başında gelen Arasta’nın çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve ekibi Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki’yi ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde İlk etapta mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait olan atıl vaziyette bulunan Kültür Sitesi ve yan tarafında bulunan boş arsa ile ilgili toplam 1000 metrekarelik alanda proje çalışmalarına başlanıldı. Yapılan görüşmelerde Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki ve projeyi çizecek ilgili firma ile Ankara’da bir toplantı gerçekleştirildi. Hızlı bir biçimde başlanan projenin çizimi önümüzdeki hafta içerisinde 1 numaralı Anıtlar Kurulu’ndan alınacak görüş ile birlikte 2018 yılı inşaat sezonunda yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

KEÇELİ SUYU

Mengen, Eskipazar ve Gerede Belediyesi arasında muvazaalı durumda olan Keçeli Suyunun yapılan protokolle Mengen Belediyesi ve Gerede Belediyesi yüzde 50-50 olarak tahsisine karar verilmişti. Belediye Başkanı Mustafa Allar İller Bankası Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret etmiş ve yetkili ağızlardan Keçeli Suyunun ihalesinin yakın zamanda yapılacağına dair sözü almıştı. Yapılan girişimler sonrasında İller Bankasının Keçeli Suyu İhalesini 30 Mart 2017’de yaptı.

OKULLAR HAYAT OLUYOR

Gerede Belediyesi, eğitime yönelik destekleriyle ilçedeki okullara hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl İmzalanan "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin ihtiyaçları gideriliyor. Okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesinin yanında sosyal faaliyet, spor alanlarının ve öğrencilerin ihtiyaçlarına binaen çalışmalar yürüten Gerede Belediyesi, son olarak Milletvekili Fehmi Küpçü ’nün de gayretleri sonrası eğitim öğretime açılan Bahçelievler İlkokulu’nun bahçesine basketbol, futbol ve voleybol sahalarının yanı sıra çocuk oyun grupları da yaptı. İlçedeki okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle söyleşilerde bulunan ve eğitimcilerle istişare eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, öğrencilerin ve eğitim camiasının okullarının ihtiyaçları ile ilgili taleplerini birer birer yerine getiriyor.

KARDEŞ BÜYÜKŞEHİR İZMİT

Geçtiğimiz yıl Belediye Meclisi Mart olağan Toplantısı’nda alınan kararla, İzmit Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olunmasının her iki belediye için hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mustafa Allar, alınan karar neticesinde ilerleyen dönemlerde ortak projelerin gerçekleştirilmesi yönünde adımlar atılabileceğini söyledi. Gerede Belediyesi, yaptıkları kardeş belediye talebine olumlu cevap veren İzmit Belediyesi ile sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki tecrübelerinden, başarılı çalışmalarından faydalanacaklarını belirtti.

ALT GEÇİT

Seviller Mahallesini Dayıoğlu Mahallesine bağlayan alt geçidin genişletme çalışmaları kısa süre önce tamamlanmıştı, yan bağlantı yollarıyla birlikte asfaltlama ve yağmurlama hattı çalışmaları da bitirilerek hizmete sunuldu. Devamında yine Belediyenin kendi imkânlarıyla programda olan Yeni Mahalle, Dayıoğlu Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Esentepe çıkışı gibi ihtiyaç duyulan yerlere sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Kabiller Mahallesi, Kitirler Mahallesi ve Seviller Mahallelerinde kilitli parke çalışması, Yeni Mahalle, Seviller Mahallesi, Dayıoğlu Mahallesi caddelerinde ve üniversite yolu gibi ilçemizde ihtiyaç duyulan yerlere kaldırım çalışmaları yapılarak halkımızın hizmetine sunuldu.

YENİ İTFAİYE ARAÇLARI

Gerede Belediyesi’ne neredeyse her ay yeni bir araç kazandıran Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediyenin ihtiyacı doğrultusunda araç filosuna sıfır kilometre 2 adet itfaiye aracı kazandırdı. Filoya katılan itfaiye araçlarından biri 32 metre merdivene sahip, 400 kg yük 3 ton su kapasitesi olan diğeri ise 6 ton su, daha çok personel taşıyabilecek çift kabin, kaza kırım ekipmanlı köpük işlemeli su basınç motoru bulunan günümüzün şartlarını fazlasıyla karşılayan son sistem ekipmanları taşıyor.

2017 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bizler halka hizmet için bu makamlarda oturmaktayız. Çok şükür 2017 yılında da vatandaşlarımız için, onlara daha çok hizmet verebilmek için çalıştık. Hazırladığımız birçok projeyi hayata geçirirken hizmet yelpazemizi de genişleterek halkımıza ulaşmayı başardık. Gerek eğitim, sosyal ve kültürel alanda gerekse çevresel anlamda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile ilçemizi geleceğe emin adımlarla taşıyoruz. Projelerimiz ve faaliyetlerimize önümüzdeki yıllarda da durmadan, vatandaşlarımızdan aldığımız güven ve destekler ile devam edeceğiz. Bugüne kadar ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm AK Parti Teşkilatlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Hep birlikte geleceğe, emin adımlarla yürüyeceğiz, hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.”